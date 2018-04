Bielefeld (ots) -



Das Fahrzeugwerk Bernard Krone führt in seinem Zentrum für

Ersatzteillogistik die Lagerlösung SAP Extended Warehouse Management

(SAP EWM) ein. Ein facettenreiches Projekt, für das Krone und der

SAP-Partner itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) die

ersten Erfolge vermelden. "Vieles an diesem Projekt war für uns neu:

die Größe des Ersatzteilzentrums, die Prozesse und die Software. Als

Konstante hatten wir unseren Partner itelligence an Bord. Gemeinsam

haben wir dieses wichtige Projekt zum Erfolg geführt", sagt Ralf

Faust, Geschäftsführung, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG.



Die Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG steht für

verlässliche Nutzfahrzeuge und Services. Um Kundenzufriedenheit auch

in der Ersatzteilversorgung sicherzustellen, hat Krone 2017 im

niedersächsischen Herzlake sein neues Zentrum für Ersatzteillogistik

in Betrieb genommen. Das Ersatzteilzentrum bietet Platz für 17.500

Europaletten sowie 16.000 Behälter für kleinere Ersatzteile - von der

kleinen Senkkopfschraube bis zum großen Langträger. Von hier

beliefert Krone europaweit seine Außenstellen und bis zu 1.000

Servicepartner direkt.



"Parallel zum Neubau des Ersatzteillagergebäudes mit neuer Technik

wie Schmalganglager und neuen Mitarbeitern haben wir bei Krone das

Lagerverwaltungssystem SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)

eingeführt", berichtet Mersun Sezer, Principal Manager der

itelligence AG.



Erhöhte Liefergeschwindigkeit



Da das Ersatzteilzentrum buchstäblich auf der grünen Wiese neu

gebaut wurde, ließen sich die Lagerprozesse neu konzipieren, auf

"kurzen Wegen" abstimmen und im SAP-EWM-System abbilden.



"Im gleichen Zuge wurden Standardprozesse etabliert, die zukünftig

in allen Ersatzteilzentren ausgerollt werden können - auch schon für

die, die in Zukunft von Warehouse Management (WM) von SAP auf SAP

Extended Warehouse Management wechseln", so Sezer weiter.



Der konsequente Einsatz von SAP Solution Manager unterstützt einen

Roll-out in andere Ersatzteilzentren, da sämtliche Prozess- und

Customizing Dokumentationen sowie Testpläne dort bereits hinterlegt

sind.



"Alle Anforderungen an ein hochmodernes Distributionslager werden

mit der Neuinstallation von SAP Extended Warehouse Management bei

Krone abgedeckt. Mit dem Projekt sind parallel auch die Weichen für

eine neue Systemlandschaft mit der Business Suite SAP S/4HANA

gestellt worden. Dabei bildet dieses Projekt die funktionale Basis

für alle Ersatzteilzentren auf einer flexiblen und skalierbaren

Lösung, mit der alle Anforderungen der Zukunft abgedeckt werden

können", fasst Mersun Sezer die Wirkung zusammen.



Zukunftsszenarien schon berücksichtigt



Das neu entstandene Ersatzteilzentrum ist ein Multi-Client

Warehouse, in dem drei Unternehmen Logistikdienstleistungen in

Anspruch nehmen und ihre Gemeinkosten teilen. Auf Systemebene

verbindet dieses Warehouse aus zwei SAP-Systemen mehrere Mandanten

der drei Unternehmen mit dem stand-alone SAP-EWM-System.



"Neben den klassischen Lagerverwaltungsfunktionen erfüllt SAP EWM

auch die speziellen Anforderungen an komplexe Lagersysteme, wie

beispielsweise die notwendige Lagerleistungsabrechnung für einen

Lagerdienstleister", beschreibt itelligence-Manager Mersun Sezer die

Wirkung des Systems.



Service-Paket für komfortable Logistik



Neben der Einführung von SAP EWM hat itelligence an den

Versandpacktisch im SAP-EWM-System die Eigenlösung it.x-press für den

Etikettendruck und den Tagesabschluss mit Meldung an die

KEP-Dienstleister angebunden. Ergänzt wird diese Arbeitsstation durch

die Waagenlösung it.x-scale.



Auch nach dem Produktivstart unterstützen die Berater der

itelligence AG den Hersteller von Planen- und Koffersattelaufliegern,

Containerchassis, Wechselsystemen, Anhänger und Motorwagen-Aufbauten

mit Schulungen oder zusätzlichem Support.



KRONE Nutzfahrzeug Gruppe



Das Familienunternehmen Krone gehört zu den Marktführern bei

Nutzfahrzeugen und Landtechnik. Das Produktportfolio für

Nutzfahrzeuge umfasst Pritschen- und Koffersattelauflieger,

Containerfahrgestelle, Wechselsysteme, Anhänger und

Motorwagenaufbauten sowie KEP-Fahrzeuge für Paketdienste. Die

Anforderungen der Kunden gehen weit über das Fahrzeug hinaus. Krone

bietet umfassende Dienstleistungspakete wie Telematik, Ersatzteile,

Finanzierung, Mietfahrzeuge und die Vermarktung von

Gebrauchtfahrzeugen. Hauseigene Komponenten wie die Krone Trailer

Achse und der All-In-Krone Trailer sorgen dafür, dass der Kunde bei

allen Fragen auf einen Ansprechpartner vertrauen kann. Der

Jahresumsatz der Krone Gruppe ist in fünf Jahrzehnten von rd. 8,5

Mio. Euro auf heute knapp 1,9 Mrd. Euro gestiegen. Hauptumsatzträger

der Krone Gruppe sind Nutzfahrzeuge (Fahrzeugwerk Krone und

Tochtergesellschaften) mit einem Umsatz von etwa 1,3 Mrd. Euro. Rund

52.000 Fahrzeugeinheiten (rd. 41.000 Sattelauflieger plus fast 11.000

Wechselsysteme) hat Krone im abgelaufenen Geschäftsjahr gefertigt;

mit 27,2 Prozent war Deutschland länderbezogen der stärkste

Absatzmarkt, die westeuropäischen Länder liegen bei 43,8 Prozent und

die osteuropäischen bei 21,6 Prozent. Die Krone Gruppe beschäftigt

weltweit ca. 4.500 Mitarbeiter. Aktuell arbeiten an den Standorten

Werlte, Herzlake (beide Emsland/Niedersachsen), Dinklage (bei

Osnabrück), Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) und Tire (Türkei) ca.

2.500 Mitarbeiter für die Produktion von Nutzfahrzeugen.



Über itelligence



itelligence ist als eines der international führenden

SAP-Beratungshäuser mit mehr als 7.000 hochqualifizierten

Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner,

SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner,

SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application

Management Services sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence

weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden

Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung,

SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie

Application Management Services bis hin zu Hosting Services -

erzielte das Unternehmen in 2017 einen Gesamtumsatz von rund 872,2

Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört

itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.



Infokasten: SAP Partner itelligence auf der HANNOVER MESSE 2018

Halle 7, Stand E14 (https://itelligencegroup.com/de/events/hannover-m

esse-industrie-2018) Partner der SAP: Halle 7, Stand A02





