München (ots) - Die Jagdsaison im Vorabendprogramm des Ersten hat wieder begonnen. Und 2,43 Millionen Zuschauer ließen sich den Start der neuen Staffel "Gefragt - Gejagt" am gestrigen Montag nicht entgehen. Das entspricht einem Marktanteil von 14,7 Prozent und bedeutet den besten Staffelstart seit der Vorabend-Premiere des Formats im Jahr 2015. Alexander Bommes präsentiert bis Ende September 98 neue Folgen des Hochgeschwindigkeitsquiz', in dem jeweils ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den Jäger, antritt.



"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. Zu sehen ist das Quiz von montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten.



Zuvor verzeichnete "Quizduell" mit Jörg Pilawa auf diesem Sendeplatz die erfolgreichste Staffel seit dem Start im Jahr 2014: Durchschnittlich 2,60 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das entspricht einem Marktanteil von 13,8 Prozent.



Sehr großen Zuspruch findet auch die ARD Quiz App, die inzwischen 732.000 registrierte Nutzer hat.



