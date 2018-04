von Lars Winter, Euro am Sonntag Auch die auf den Einzelhandel spezialisierte Firma GK Software wird vor Ort sein, um Investoren Einblicke ins laufende Geschäft zu geben und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Die obligatorische Dreijahresprognose wird GK Software indes erst am Donnerstag mit Veröffentlichung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...