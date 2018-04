Der weltgrößten Uhrenhersteller Swatch kann weiterhin von einer starken Nachfrage profitieren. "Jeder Monat ist ein Rekordmonat für uns", sagte Swatch-Chef Nick Hayek dem Fernsehsender CNBC am Dienstag. Swatch wachse in allen Märkten. Ein Vorteil sei auch dabei die jüngste Schwäche des Schweizer Franken.

Bedroht durch die Smartwatches und damit durch den Technologiekonzern Apple sieht sich der Konzernlenker nicht. Der Markt wachse und biete genügend Raum. Dass der US-Konzern seine Apple-Watch auf den Markt gebracht habe, sei sehr gut für Swatch. "Niemand kauft eine Apple Watch, um sie die ganze Zeit am Handgelenk zu tragen", sagte Hayek. Diese Leute würden aber so an andere Uhren herangeführt./AWP/she/jha/

