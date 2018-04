Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Gewinne des Chemiekonzerns dürften im ersten Quartal deutlich höher liegen als erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ludwigshafener hätten immerhin in der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz 2017 schon positive Signale für den Januar gesendet./ag/tih Datum der Analyse: 24.04.2018

ISIN: DE000BASF111