DGAP-Media / 2018-04-24 / 12:35 Die EQS Group begrüßt die gestern von der europäischen Kommission vorgeschlagenen Richtlinien zur Stärkung des Schutzes von Hinweisgebern ("Whistleblowern"). Der vorgelegte Vorschlag soll Hinweisgebern, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, ein hohes Schutzniveau anhand EU-weiter Mindeststandards bieten. Hintergrund ist der derzeit noch uneinheitliche Schutz von Hinweisgebern innerhalb der Europäischen Union. Im Detail sieht der Vorschlag unter anderem vor, dass alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten oder einem Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR ein internes Verfahren für den Umgang mit Meldungen von Hinweisgebern einführen müssen. Dazu sollen klare Meldekanäle eingerichtet werden, welche die Vertraulichkeit wahren. "Wir unterstützen das Vorgehen der EU zum Hinweisgeberschutz sehr", so Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group, einem internationalen Technologieanbieter für Compliance-Lösungen. Zum Portfolio der EQS Group gehören auch digitale Hinweisgebersysteme. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen der EU mit einem digitalen Hinweisgebersystem am besten zu erfüllen sind. Bereits heute deckt unsere Lösung INTEGRITY LINE einen Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen ab. Darüber hinaus werden wir INTEGRITY LINE natürlich immer entsprechend der neuesten Anforderungen weiterentwickeln," so Weick weiter. Digitale Hinweisgebersystem sind derzeit weltweit stark gefragt und entwickeln sich immer mehr zum Standard für ein wirksames Compliance- und Risikomanagement. Über digitale Hinweisgebersysteme können Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften innerhalb des Unternehmens anonym, sicher und unbürokratisch melden. Damit wird auch die EU-Anforderung erfüllt, auch Hinweise von außerhalb der Organisation zu ermöglichen. Im Vergleich zu Telefonhotlines oder Ombudsstellen bieten digitale Systeme zudem einen vollständig geschützten Kommunikationskanal mit dem Hinweisgeber und sind mehrsprachig einsetzbar. Auch die spätere Fallbearbeitung kann im integrierten Case Management effizient koordiniert werden. Die neuen europäischen Anforderungen und die Implementierung von digitalen Hinweisgebersystemen sind auch Thema beim EQS-Compliance-Talk am 16. Mai 2018 in München. Anmeldung unter: www.go.eqs.com/mai16 [1] *Kontakt:* Alexander Mrohs +49 (0)89 210 298-420 alexander.mrohs@eqs.com *Über EQS Group:* Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Produkte und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien sicher, effizient und zeitgleich zu erfüllen und Stakeholder weltweit zu erreichen. Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-, Communications- und Compliance-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten globalen Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Start-up zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: EQS Group AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-04-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 678229 2018-04-24 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c8a7aa6dcc68dee867169ffd251858cf&application_id=678229&site_id=vwd&application_name=news

