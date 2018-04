Bad Marienberg - Bilfinger (ISIN DE0005909006/ WKN 590900) ist seit Jahrzehnten ein anerkannter Partner der Nuklearindustrie, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese Stellung wird durch einen neuen Auftrag in Frankreich für eines der derzeit größten Nuklearprojekte des Landes untermauert. Auftraggeber ist Orano - vormals bekannt als New Areva. Die Order ging an ein Konsortium bestehend aus der französischen Bilfinger-Tochter Bilfinger LTM Industrie und Foselev und umfasst ein Paket aus Engineering, Lieferung und Vorfertigung von Rohrleitungen sowie Montage- und Prüfleistungen für zwei neue Anlagen zur Behandlung von abgebrannten Brennelementen am Orano-Standort in La Hague. Der auf Bilfinger entfallende Anteil des Auftragsvolumens wird im Segment Engineering & Technologies (E&T) verbucht.

