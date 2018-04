Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo B in einer am Dienstag vorliegenden zweiten Studie von 155 auf 180 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dem neuen Kursziel liege nun die Bewertung bis Ende 2019 zugrunde, schrieb Analyst Jose Asumendi. Insgesamt seien die positiven Entwicklungen in den Lkw-Endmärkten und das im ersten Quartal klar besser als erwartet gelaufene Baumaschinen-Segment im Aktienkurs nun eingearbeitet, begründete er sein neutrales Votum./ajx/ag Datum der Analyse: 24.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0053 2018-04-24/13:12

ISIN: SE0000115446