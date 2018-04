Bjørn Gulden, CEO PUMA SE (ISIN: DE0006969603) :"Zum Jahresauftakt sind unsere Umsätze und Profitablität (EBIT) im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen.

Ein zweistelliges Umsatzwachstum in allen Regionen und Produktsegmenten, darunter ein außerordentlich hoher Zuwachs in Asien, führten zu einem sehr starken, organischen Anstieg der Umsatzerlöse von 21,5%. Aufgrund dieses starken Zuwachses, einer Verbesserung unserer Rohertragsmarge von 110 Basispunkten und einer strengen Kostenkontrolle stieg das operative Ergebnis sogar um 60% auf EUR 112 Millionen an. Dennoch haben wir wegen des unsicheren Geschäftsumfeldes, bedingt durch volatile Wechselkurse und ein schwieriges Handelsumfeld, unseren Ausblick für das Gesamtjahr nur leicht angehoben. Wir erwarten nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 10% bis 12% (vorher 10%) und ein EBIT zwischen EUR 310 und 330 Millionen (vorher EUR 305 bis EUR 325 Millionen)."

Erstes Quartal 2018

PUMAs Umsatzwachstum setzte sich im ersten Quartal 2018 weiter fort. Die Umsätze erhöhten sich währungsbereinigt um 21,5% auf EUR 1.131,1 Millionen (+12,5% in der Berichtswährung Euro) nach EUR 1.005,1 Millionen im Vorjahr. Im ersten Quartal 2018 gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...