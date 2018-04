YY Inc. 2.46% MrValue6694 (DS6694FW): [Kauf] YY Corp. ist ein chinesischer Live-Streaming Social-Dienst, der zuletzt einen stärkeren Verfall des Kurses zu verzeichnen hatte. Auslöser war hier vor allem die Drohung Trumps mit Strafzöllen gegen China. Das diese weder YY treffen würden, noch sonderlich schlimm generell sind, spielte für den Markt (wie auch hierzulande) kaum eine Rolle. Mit einem KGV von um die 10 (für ein IT Wachstumsunternehmen!), jährlich wachsenden Umsätzen & Gewinnen im Bereich der 50% bis 70% und einem EBITDA von 587 Millionen, bei 2,3 Mrd. Umsatz, ist YY absolut unterbewertet. Zudem hat auch Tencent bereits Anteile erworben, der chinesische Internetmarkt wächst weiterhin jährlich in enormen Ausmaß und...

