Klagenfurt (pta026/24.04.2018/13:00) - SW Umwelttechnik hat am Standort Lienz Anfang 2018 den Produktionsprozess für das bestehende Produktsortiment optimiert. Durch diese Maßnahme wird ein Teilbereich der Liegenschaft nicht mehr betriebsnotwendig. SW Umwelttechnik hat heute den notariellen Vertrag über den Verkauf von 1,3 ha der Liegenschaft am Standort Lienz unterzeichnet. Mit der Realisierung der Transaktion wird sich der aus dem Verkauf ergebende Buchgewinn als Einmaleffekt auf das Konzernergebnis auswirken.



Am Standort Lienz werden nun in einem optimierten Produktionsprozess Betonfertigteile für Kunden der Geschäftsbereiche Wasserschutz und Infrastruktur entwickelt und hergestellt. Die Produktpalette reicht von Mineralölabscheidern, Regenwassernutzungsanlagen, Kläranlagen und Großbecken bis hin zu SW-ReCon Stützwandsystemen und Elementen aus ultrahochfestem Beton.



