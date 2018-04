FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat einen Nachfolger für ihre scheidende IT-Chefin Kim Hammonds gefunden: Der Vorstand ernannte Frank Kuhnke zum Chief Operating Officer (COO), wie die Bank mitteilte. Kuhnke leitet künftig den Technologiebereich und die zentrale Betriebsorganisation und ist damit auch verantwortlich für Informationssicherheit, Datenmanagement, digitale Transformation und Corporate Services. Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen von der Personalie erfahren.

Der Vorstand habe Kuhnke, der seit 1986 bei der Deutschen Bank arbeitet, zudem zum Generalbevollmächtigten der Bank ernannt. Er werde an den neuen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing berichten und regelmäßig an Vorstandssitzungen teilnehmen.

In seiner Karriere war er in verschiedenen Geschäftsbereichen und Kontrollfunktionen der Bank tätig und arbeitete unter anderem in Tokio, London und New York sowie an mehreren Regionalstandorten in Deutschland. Seit Januar 2016 war er verantwortlich für interne Kontrollen, Verwaltung und die Betriebsorganisation der Privat- und Firmenkundenbank.

Hammonds scheidet mit Ablauf der Hauptversammlung am 24. Mai aus dem Unternehmen aus. Sie galt als Verbündete des ehemaligen Vorstandschefs John Cryan und führte Informanten zufolge bereits seit geraumer Zeit Gespräche über ihren Abschied.

