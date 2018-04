Die Rendite zehnjähriger US-Staatsbonds erreicht den höchsten Stand seit gut vier Jahren. Der Markt steht damit am Scheideweg.

Es ist ein Paukenschlag am Rentenmarkt, dessen Erschütterungen Investoren weltweit fürchten. Erstmals seit Ende 2013 ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf drei Prozent gestiegen. Bereits am Montag hatte sie Anlauf auf die Hürde genommen, fiel dann aber zurück. Am heutigen Dienstag um 9.47 Uhr New Yorker Zeit war es aber endlich soweit.

Für die Kapitalmärkte sind die drei Prozent geradezu magisch. "Das ist eine wirklich kritische Marke", sagte Jeffrey Gundlach, Chef des Anlagehauses Doubleline, der in den USA oft mit dem Ehrentitel "Bond-König" bedacht wird, schon vor kurzem. Auch Scott Minerd, Chefanlagestratege des Vermögensverwalters Guggenheim, hält die Marke für zentral. Jetzt entscheide sich, ob der historische Bullenmarkt für Anleihen - also die Zeit deutlich steigender Anleihekursen und im Gegenzug fallender Renditen - für lange Zeit vorbei sei.

Viele Investoren fürchten, dass die Märkte jetzt wieder sehr nervös werden. "Noch haben wir bei US-Anleihen gar keine so starken Schwankungen gesehen, aber das wird noch kommen", warnt zum Beispiel John Stopford, leitender Anleihestratege bei Investec Asset Management, in einem Interview mit Bloomberg TV.

Diese Aussage ist beängstigend, denn die Anleihemärkte haben schon jetzt den schlimmsten Jahresstart seit neun Jahren hingelegt. Von Januar ...

