Nasdaq-100 - Eine enge Kiste

Hallo am Nachmittag,

die Käufer im Nasdaq-100 Index hatten in der Vorwoche alles andere als einen leichten Stand. Was zunächst gut begann, endete am Freitag in einem starken Abverkauf, der sich auch am Montag fortsetzte. Zumindest das Ausbruchsniveau bei 6.645 Punkten konnte der Index aber halten.

Vorbörslich deutet sich eine freundliche Eröffnung an, was auch zwingend notwendig ist, um das Chartbild nicht weiter zu verschlechtern. Um 6.700 Punkte trifft der Index bereits auf erste Hürden im Chart. Werden diese genommen, wäre das Zwischenhoch aus der Vorwoche bei 6.857 Punkten das nächste charttechnische Ziel.

Ein Schlusskurs unter 6.645 Punkten dürfte dagegen weitere Verkäufer auf den Plan rufen. In diesem Fall wäre ein Test der Trendlinie bei rund 6.500 Punkten fast schon als Mindestziel anzusetzen. Auch ein direktes Durchrutschen an den EMA200 bei 6.355 Punkten sollte man nach einem solchen Signal auf dem Schirm haben.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.01.2018 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

