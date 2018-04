Luzern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004587 -



2017 war für die CONCORDIA wieder ein ausgesprochen erfolgreiches

Geschäftsjahr. Beide Gesellschaften - die CONCORDIA Schweizerische

Kranken- und Unfallversicherung AG und die CONCORDIA Versicherungen

AG - erzielten ein positives Resultat. Der Ertragsüberschuss beläuft

sich insgesamt auf CHF 174 Mio. Dieser Überschuss fliesst in die

Reserven, welche in erster Linie die finanzielle Stabilität und

Solvenz der CONCORDIA garantieren. Zudem wird ein Teil der Reserven

zur Abfederung von Prämienerhöhungen eingesetzt. Da die CONCORDIA

unter dem Dach eines nichtgewinnorientierten Vereins organisiert ist,

profitieren die CONCORDIA-Versicherten direkt von diesem

ausgezeichneten Ergebnis. Nach Auszahlungen von CHF 30 Mio. und CHF

27 Mio. in den Jahren 2017 und 2018 wird die CONCORDIA im kommenden

Jahr CHF 55 Mio. aus den Reserven an ihre Grundversicherten in der

Schweiz auszahlen. Jedem Erwachsenen werden CHF 10 und jedem Kind CHF

2 direkt von der Monatsprämie abgezogen. Eine vierköpfige Familie

erhält 2019 also CHF 288. (Diese Auszahlung erfolgt vorbehältlich der

Genehmigung durch das BAG.). Von 2017 - 2019 hat die CONCORDIA somit

rund CHF 112 Mio. aus den Reserven an ihre Grundversicherten

ausgezahlt.



Mit Rechnungskontrollen sparte die CONCORDIA im letzten Jahr CHF

283 Mio. ein. Gleichzeitig wurden bei den Versicherungen nach

Krankenversicherungsgesetz von einem Prämienfranken lediglich 4.8

Rappen für Verwaltungskosten ausgegeben; der Rest wurde in Form von

Leistungszahlungen zugunsten unserer Versicherten eingesetzt.



Zudem durfte die CONCORDIA in der Grundversicherung 17'000 neue

Versicherte willkommen heissen.



Kennzahlen Geschäftsjahr 2017



- Grundversicherte Schweiz und Fürstentum Liechtenstein per

1.1.2018: 618'000

- Mitarbeitende: 1'200

- Agenturen und Geschäftsstellen: > 200

- Ergebnis insgesamt: CHF 174 Mio.

- Ergebnis CONCORDIA Schw. Kranken- und Unfallversicherung AG: CHF

114 Mio.

- Ergebnis CONCORDIA Versicherungen AG: CHF 60 Mio.

- Verdiente Prämien über alle Versicherungszweige: CHF 2.7 Mia.

- Leistungsaufwand: CHF 2.4 Mia.

- Combined Ratio KVG: 94.6 %

- Combined Ratio VVG: 96.4 %



Gesamtergebnis über alle Versicherungszweige Schweiz und

Liechtenstein



Sowohl die obligatorische Krankenpflegeversicherung als auch die

Zusatzversicherungen trugen zum erfreulichen Gesamtergebnis bei. Das

gesamte Eigenkapital erhöhte sich dank des erzielten

Ertragsüberschusses von CHF 174 Mio. auf CHF 1.1 Mia., was einer

Eigenkapitalquote von rund 40 % entspricht. Darüber hinaus verfügt

die CONCORDIA über alle notwendigen Rückstellungen, um den

finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihren Kundinnen und Kunden

jederzeit nachzukommen.



Die verdienten Prämien erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um

CHF 152 Mio. (+ 6.0 %) auf CHF 2.7 Mia., während beim

Leistungsaufwand ein Anstieg um CHF 69 Mio. (+ 2.9 %) auf CHF 2.4

Mia. zu verzeichnen war.



Die CONCORDIA verwaltet Kapitalanlagen von rund CHF 2.4 Mia. Diese

Mittel widerspiegeln die Rückstellungen und Reserven, die den

Versicherten gehören. Im Bereich der Kapitalanlagen hat der Erhalt

des Vermögens für die CONCORDIA deshalb oberste Priorität. Dank der

positiven Entwicklung an den Finanzmärkten hat die CONCORDIA mit 4.1

% (CONCORDIA Schw. Kranken- und Unfallversicherung AG) und 3.9 %

(CONCORDIA Versicherungen AG) eine erfreuliche Anlageperformance

erzielt. Daraus resultierte ein Kapitalanlageergebnis von rund CHF 88

Mio.



Weitere Informationen sowie den gesamten Geschäftsbericht zum

Herunterladen finden Sie bei www.concordia.ch



Originaltext: CONCORDIA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004587

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004587.rss2



Kontakt:

medienanfragen@concordia.ch