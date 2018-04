Frankfurt - PowerShares Source erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Renten-ETF würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von US Preferred Shares zu partizipieren. Dabei handele es sich um festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hybride Kapitalinstrumente (Preferred Securities), die am US-Inlandsmarkt begeben worden seien. Die Wertpapiere müssten ein Mindestrating von B3 sowie ein Länderrating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Zur Absicherung des Wechselkursrisikos zwischen US-Dollar und Euro verwende diese ETF-Anteilsklasse eine Absicherungsstrategie.

Den vollständigen Artikel lesen ...