EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG / Jubiläumsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen / Jubiläumsdividende Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse/Geschäftszahlen/Bilanz 24.04.2018 Wien - Das Jubiläumsjahr 2017 (180 Jahre Ottakringer Brauerei) war für die Ottakringer Getränke AG, Österreichs einzige börsennotierte Getränkegruppe, überaus erfolgreich. Es gelang der Verkauf der ungarischen Brauerei Pécsi Sörfözde ZRt und die fortgeführten Geschäftsbereiche konnten in allen Segmenten zulegen. Der Verkauf und die Endkonsolidierung der ungarischen Brauerei belasteten zwar das Konzernergebnis 2017 mit rund 3,7 Millionen Euro (ausgewiesen als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen), allerdings waren die fortgeführten Geschäftsbereiche in Österreich umso erfolgreicher und erreichten ein Ergebnis auf Rekordniveau: Das Ergebnis vor Steuern der fortzuführenden Geschäftsbereiche wurde von 13,12 auf 16,01 Millionen Euro gesteigert. Der Anstieg konnte in allen Unternehmenssegmenten, also Brauereien, Mineralwasser sowie Handel- und Dienstleistungen, erreicht werden, wobei das größte Wachstum beim Betriebsergebnis im Segment Brauereien erzielt wurde. Nachfolgend werden ausgewählte Kennziffern des Konzerns veröffentlicht. Der Konzernabschluss und Einzelabschluss werden am 30. April 2018 veröffentlicht. Werte in TEUR 2017 2016 Veränderung in % Verkauf in HL 1) 3.510.100 3.407.200 3,0% Umsatz 1) 218.609 209.144 4,5% Betriebsergebnis 15.346 11.845 29,6% (EBIT) 1) EBIT-Marge 7,0% 5,7% Finanzergebnis 1) 664 1.274 -47,9% Ergebnis vor 16.010 13.119 22,0% Steuern 1) Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden 12.716 8.728 45,7% Geschäftsbereichen 1) Ergebnis nach Steuern aus -3.711 -1.598 -132,2% aufgegeben Geschäftsbereichen Periodengewinn 9.005 7.130 26,3% Eigenkapital 103.983 96.204 8,1% Eigenkapitalquote 57,3% 52,6% 1) ohne Pécsi Sörfözde ZRt Damit auch die Aktionäre vom Rekord-Jubiläumsjahr 2017 profitieren, wird der Hauptversammlung am 27. Juni 2018 vorgeschlagen, eine zusätzliche einmalige Jubiläumsdividende von EUR 2,00 je Aktie aus dem Bilanzgewinn für 2017 auszuschütten. Der Aufsichtsrat der Ottakringer Getränke AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, sich dem vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes anzuschließen. Der Hauptversammlung am 27. Juni 2018 wird demnach vorgeschlagen werden, eine Dividende von EUR 2,00 und eine Jubiläumsdividende von EUR 2,00, insgesamt somit eine Dividende von EUR 4,00 pro Stammaktie und pro Vorzugsaktie auszuschütten. Aus dem Bilanzgewinn für 2017 von EUR 16.034.486,30 soll für Vorzugsaktien insgesamt eine Dividende von EUR 1.706.208,- und für Stammaktien insgesamt eine Dividende von EUR 9.651.316,-, gesamt somit EUR 11.357.524,-- ausgeschüttet werden. Der Restbetrag von EUR 4.676.962,30 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Rückfragehinweis: Mag. Siegfried Menz Vorstand Tel.: +43 1 49100-2216 mailto:sigi.menz@ottakringerkonzern.com Prok. Mag. Alexander Tesar Leiter Finanz- u. Rechnungswesen Investor Relations Tel.: +43 1 49100-2253 Ende der Mitteilung euro adhoc Emittent: Ottakringer Getränke AG Ottakringer Platz 1 A-1160 Wien Telefon: +43 1 49100- 0 FAX: +43 1 49100- 2613 Email: WWW: www.ottakringerkonzern.com ISIN: AT0000758032, AT0000758008 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch