Deutsche Börse AG: Mögliche personelle und strukturelle Veränderungen im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Personalie Deutsche Börse AG: Mögliche personelle und strukturelle Veränderungen im Vorstand 24.04.2018 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Börse AG - Mögliche personelle und strukturelle Veränderungen im Vorstand Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Aufsichtsrat Kandidaten für die Bestellung von drei neuen Vorstandsmitgliedern vorzuschlagen. Es ist geplant, dass der Aufsichtsrat am Mittwochabend, 25. April 2018, die Kandidatenvorschläge erörtert und gegebenenfalls über deren Bestellung Beschluss fasst. Die neuen Vorstandsmitglieder sollen die drei künftigen Vorstandsbereiche Post-Trading sowie Daten- und Indexgeschäft, Trading (umfasst alle Asset-Klassen - jedoch ohne Kassamarkt - sowie das Clearing-Geschäft) und den Bereich eines Chief Operating Officer (COO) / Chief Information Officer (CIO) übernehmen. Vor dem Hintergrund der auslaufenden Verträge von Andreas Preuß und Jeffrey Tessler würde der Vorstand mit dem vorgeschlagenen Neuzuschnitt im Ergebnis von bislang fünf auf sechs Mitglieder erweitert. Kontakt: Ingrid Haas Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 32 17 [IMAGE] Martin Halusa Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 29 01 [IMAGE] E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com 24.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 211 - 0 E-Mail: ir@deutsche-boerse.com Internet: www.deutsche-boerse.com ISIN: DE0005810055, DE000A1RE1W1, DE000A2LQJ75, DE000A161W62, DE000A1684V3 WKN: 581005, A1RE1W, A2LQJ7, A161W6, A1684V Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678285 24.04.2018 CET/CEST

