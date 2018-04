Mainz (ots) - Mittwoch, 25. April 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Rentenpläne der Bundesregierung - Milliarden-Kosten für Steuerzahler? Live von der ILA - Neuheiten aus der Luftfahrt Service: Platz im Garten - Wie wird ein Frühbeet angelegt?







Mittwoch, 25. April 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Marek Erhardt, Schauspieler Vartan Bassil, Breakdancer und Choreograph



Unerfüllter Kinderwunsch - Wo finden Paare Unterstützung? Internationaler Tag gegen den Lärm - Was unser Gehör schädigt Leckeres Kräuterbackhendl - Rezept von Chefkoch Armin Rossmeier







Mittwoch, 25. April 2018,12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Stuttgart: Einsatz gegen Falschparker - Unterwegs mit Politessen Expedition Deutschland: Berlin (3) - Gespräche im Schreibwarenladen Traumjob auf dem Rhein - Jungkapitänin Svenja







Mittwoch, 25. April 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh



Urteil im Mordfall Kim Wall - U-Boot-Kapitän Madsen vor Gericht.







Mittwoch, 25. April 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Otto zeigt seine Bilder - Ausstellung in Frankfurt Schweighöfer und Fitz am Set - Die Schauspieler bei Dreharbeiten Filmpremiere mit Oliver Masucci - "HERRliche Zeiten" in Köln







