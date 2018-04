Die Deutsche Börse will ihre Führungsriege im Zuge eines Vorstandsumbaus von fünf auf sechs Mitglieder erweitern. Drei neue Manager sollen demnach die drei künftigen Vorstandsbereiche Post-Trading sowie Daten- und Indexgeschäft, Trading und den Bereich eines Chief Operating Officers (COO) und Chief Information Officers (CIO) übernehmen, wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Der Aufsichtsrat solle die Kandidatenvorschläge am Mittwochabend (25. April) erörtern und gegebenenfalls beschließen.

Die Namen der drei Kandidaten nannte die Deutsche Börse zunächst nicht. Der Umbau findet den Angaben zufolge vor dem Hintergrund der auslaufenden Verträge der Vorstandsmitglieder Andreas Preuß und Jeffrey Tessler statt./stw/tos

ISIN DE0005810055

AXC0318 2018-04-24/18:01