EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX erhält durch neue Unternehmensanleihe ausreichend Finanzmittel für die Umsetzung der Wachstumsstrategie DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX erhält durch neue Unternehmensanleihe ausreichend Finanzmittel für die Umsetzung der Wachstumsstrategie 24.04.2018 / 18:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR EYEMAXX erhält durch neue Unternehmensanleihe ausreichend Finanzmittel für die Umsetzung der Wachstumsstrategie Aschaffenburg, den 24. April 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG hat für ihre Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3) planmäßig die Zeichnungsfrist beendet. Insgesamt wurde mit der Anleihe ein Emissionsvolumen von knapp über brutto 20 Mio. Euro realisiert. Davon entfielen rund 30 % auf Zeichnungen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich. Zudem wurden Anleihen im Nominalwert von rd. 1,2 Mio. Euro aus der EYEMAXX Unternehmensanleihe 2013/2019 in die EYEMAXX Anleihe 2018/2023 getauscht. Die restliche Platzierung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung. Die EYEMAXX-Anleihe 2018/2023 verfügt über einen Zinskupon von 5,50 Prozent p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und hat eine Laufzeit bis April 2023. Ab dem 25. April 2018 soll die Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt werden. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen in Kombination mit anderen Finanzierungsbausteinen für neue und bestehende Projekte sowie für den Ausbau des Immobilienbestands verwendet werden. Die EYEMAXX Real Estate AG verfügt nach Einschätzung des Vorstands somit über ausreichende Finanzmittel, um das weitere Unternehmenswachstum planmäßig voranzutreiben. Die Privatplatzierung wurde von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und equinet Bank AG begleitet. Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556 Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. 24.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678573 24.04.2018 CET/CEST

