MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 04/24/18 -- Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) wird seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 veröffentlichen und die jährliche Aktionärsversammlung in Alexandra Pier am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, abhalten.

Quartalskonferenzanruf

Das Management von Bombardier wird am 3. Mai um 8:00 Uhr EDT einen Webcast/Konferenzanruf für Investoren und Finanzanalysten abhalten, um die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 zu besprechen. Einwahlinformationen für den Anruf:

Auf Englisch: 514 394 9320 oder 1 866 240 8954 (in Nordamerika gebührenfrei) +800 6578 9868 (Anrufe aus dem Ausland) Auf Französisch: 514 394 9316 oder (mit Übersetzung) 1 888 791 1368 (in Nordamerika gebührenfrei) +800 6578 9868 (Anrufe aus dem Ausland) Jährliche Aktionärsversammlung WO: Alexandra Pier, 200 de la Commune Street West, Montreal, Quebec, H2Y 4B2 WANN: Donnerstag, 3. Mai 2018 Presseanmeldung: 9:30 bis 10:15 Uhr Sommerzeit (EDT, USA) Zeit (EDT, USA) Eröffnung der Versammlung: 10:30 Uhr EDT (USA) WER: Bombardier-Aktionäre oder ihre ordnungsgemäß ermächtigten Stimmrechtsinhaber -- Satellitenwagen müssen in der Commune Street geparkt werden. -- Zu Beginn der Versammlung wird kurz eine Gelegenheit für Fotoaufnahmen gegeben. Fotografen und Kameraleute werden danach gebeten, den Raum zu verlassen. -- Etwa 30-45 Minuten nach dem Treffen wird Alain Bellemare, Bombardiers Präsident und Chief Executive Officer, Pressemitglieder im Versammlungsraum empfangen.

Um den Anmeldungsprozess zu beschleunigen, werden alle Pressemitglieder gebeten, ihren vollen Namen und ihre E-Mail-Adresse sowie die Namen und E-Mail-Adressen ihrer Crewmitglieder bis 12:00 Uhr EDT am Mittwoch, dem 2. Mai, an simon.letendre@bombardier.com zu senden, um die Teilnahme an der Versammlung zu bestätigen.

Der Live-Webcast und relevante Schaubilder der jährlichen Aktionärsversammlung und des Konferenzanrufs sind unter www.bombardier.com verfügbar. Zum späteren Abspielen werden die Aufzeichnung dieser Versammlung und der Anruf kurz nach Beendigung des Webcasts auf der Website von Bombardier zur Verfügung stehen.

Über Bombardier

Bombardier ist ein weltweiter Marktführer im Transportwesen mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftssegmenten und baut innovative und revolutionäre Flugzeuge und Züge. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis, das neue Standards in Sachen Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit schafft.

Bombardiers Hauptsitz befindet sich in Montreal, Kanada, und das Unternehmen verfügt über Produktions- und Maschinenbaustandorte in 28 Ländern in den Segmenten Transportwesen, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie Flugzeugstrukturen und Ingenieurleistungen. Die Aktien von Bombardier werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 hat Bombardier Umsatzerlöse in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc.





Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481



Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 5727