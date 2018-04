Größer, vernetzter, glamouröser: Daimler buhlt mit der A-Klasse-Limousine um junge Chinesen - und erwägt zusätzlich den Bau eines Luxus-SUV.

Breakdancer wirbeln über die Bühne. Lässig gekleidete Chinesen strecken Schilder mit Aufschriften wie "Awesome" oder "Aspiring" in die Luft. Und ein Chor aus Smokingträgern mit pinken Hasenohren auf dem Kopf trällert "Hey-ya-oh-hey-ya-oh-hey".

Diese schrille Inszenierung ist nicht Teil eines kunterbunten Anime-Festivals, sondern der Rahmen, indem der mehr als 130 Jahre alte Autohersteller Daimler seine neueste kompakte Limousine in Peking der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Was für Europäer eher befremdlich wirken mag, kommt in China prima an. Nirgendwo sonst hat Daimler so viele und so junge Kunden. Das Durchschnittsalter der fernöstlichen Mercedes-Käufer liegt bei gerade einmal 36 Jahren. Entsprechend jugendlich geben sich die Schwaben daher am Rande der Beijing Motor Show, der größten Automobilmesse der Welt. Daimler-Chef Dieter Zetsche buhlt dabei regelrecht um die junge Kundschaft.

Der 64-jährige Schnauzbartträger springt in Jeans, Sneakers und offenem Hemd auf die Bühne im "The Orange", einer schmalen Eventhalle im Einkaufsviertel Sanlitun in Chinas Hauptstadt. Zetsche verspricht dem Publikum einen "Gamechanger", eine bahnbrechende Neuerung. Dramatische Musik ertönt. Die neue A-Klasse Limousine rollt im Speziallack ...

Den vollständigen Artikel lesen ...