Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump an diesem Freitag hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die USA davor gewarnt, das Atomabkommen mit dem Iran einseitig zu kündigen. Auch im Ukrainekonflikt und in den Handelsbeziehungen mit China sei ein gemeinsames Vorgehen der USA und Europas unumgänglich, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages am Dienstag der Mediengruppe RTL/N-TV am Rande einer Sitzung der Unionsfraktion. Röttgen ergänzte: "Wenn wir auseinanderfallen, dann werden andere das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das Vakuum füllen."

Auch die Kanzlerin werde diese Haltung in Washington deutlich machen, sagte Röttgen. Der Nuklear-Deal mit dem Iran und die Suche nach einer diplomatischen Lösung im Syrienkonflikt seien die zentralen Themen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. "Das sind zwei wirkliche Testfälle des transatlantischen Verhältnisses."

Merkel wird am Freitag in Washington zu ihrem zweiten Besuch bei Donald Trump erwartet. Das Verhältnis zwischen der Kanzlerin und dem US-Präsidenten gilt als angespannt. Im Zentrum dürften die Lage im Iran und in Syrien sowie der Handelsstreit mit der Drohung Trumps mit Zöllen auf Stahl, Aluminium und deutsche Autos stehen./zc/DP/stw

