Die vips mit Sitz in Zug hat einen neuen Geschäftsführer.

Ernst Niemack tritt sein Amt am 1. Juli 2018 an.



Am 24. April 2018 hat der Branchenverband vips die

Generalversammlung in Zürich durchgeführt. Dabei orientierte der

Präsident die Mitglieder darüber, dass die Führung des Verbandes ab

dem 1. Juli 2018 in die Hände von Ernst Niemack gelegt wird. Ihm

obliegt es ab Mitte Jahr, die Strategie des Vorstandes

mitzuentwickeln und umzusetzen und den Verband der führenden

Pharma-Unternehmen in der Schweiz erfolgreich voranzubringen.



Ernst Niemack (52) ist seit anfangs 2018 als Senior Healthcare

Consultant bei EDG Consulting im Kanton Zug aktiv. Zuvor war er 11

Jahre als General Manager Schweiz & Österreich bei Mylan (vormals

Abbott) tätig. Die langjährige Tätigkeit als Verwaltungsratspräsident

bei Abbott AG rundet sein Profil ab. Neben einer medizinischen und

kaufmännischen Grundausbildung verfügt er über mehrere Abschlüsse der

HSG St. Gallen. Ernst Niemack ist verheiratet und hat drei Kinder. Er

lebt in Rotkreuz, im Kanton Zug.



«Ich freue mich, dass wir mit Ernst Niemack, einen erfahrenen und

fundierten Kenner der Pharmabranche für diese wichtige Rolle gewinnen

konnten. Er wird uns helfen den Verband erfolgreich zu positionieren

und für die Mitglieder wichtige Dienstleistungen zu erbringen», sagt

Marcel Plattner, Präsident der vips.



Ernst Niemack folgt in dieser Funktion auf Thomas Binder, welcher

während acht Jahren als Geschäftsführer tätig war. Marcel Plattner

dankte Thomas Binder im Rahmen der Generalversammlung in Zürich für

die geleistete Arbeit. Binder wird dem Verband während einer

Übergangszeit bis Ende Jahr noch weiter zur Verfügung stehen.



Kontakt:

Marcel Plattner, Präsident, Mobile 079 469 92 68

vips Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz

Baarerstrasse 2, 6300 Zug,

Telefon 041 727 67 80, info@vips.ch