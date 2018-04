Der US-Börsengang von MorphoSys war ohne Zweifel ein Erfolg. Mehr noch: Es war eine der größten Aktienplatzierungen der deutschen Biotechbranche überhaupt und laut Handelsblatt der beste Börsenstart eines deutschen Biotechunternehmens in den USA. 2,08 Millionen Aktien in Form von 8,3 Millionen so genannter American Depositary Shares (ADS) wurden an der Nasdaq platziert. Der Emissionserlös beträgt brutto somit knapp 208 Millionen Dollar (rund 169 Millionen Euro), das Papier war deutlich überzeichnet.

