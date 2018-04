Liebe Trader,

Das deutsche Aktienbarometer hat heute nach einem erneuten Test der Hürde von 12.600 Punkten intraday eine klare Korrektur gestartet, ist aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrend auf Schlusskursbasis aber noch nicht herausgerutscht. Trotzdem zeigt sich die Nachbörse extrem schwierig für Bullen, für Mittwoch könnte dies nun einen massiven Kurseinbruch bedeuten!

Short-Chance:

Erste Unterstützungen sind an den zahlreichen Supports zwischen 12.524 und 12.416 Punkten zu suchen. Gerät das Barometer stärker unter Druck, so könnte es sogar auf das Niveau von 12.375 Zähler mit dem Index abwärts gehen. Spätestens bei 12.180 Punkten dürften jedoch wieder vermehrt Käufer eingreifen und für eine Stabilisierung sorgen. Schuld daran sind die US-Indizes, zur Stunde verlieren die Barometer mit fetten roten Kerzen an Wert…

Auf der Oberseite stellt nach wie vor der Bereich zwischen 12.600 und 12.650 Punkten die Alles entscheidende Barriere dar. Erst darüber kann tatsächlich eine Aufwärtsbewegung in Richtung 12.676 und darüber bis 12.800 Punkte starten. Ein direkter Durchmarsch an 13.00 Punkte sollte bei dieser Konstellation aber etwas schwierig werden, tendenziell erst nach einem vorherigen Pullback.

Widerstände: 12.647 / 12.676 / 12.800 / 12.840 / 12.950 / 13.000

Unterstützungen: 12.525 / 12.500 / 12.466 / 12.416 / 12.256 / 12.200

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.550 Punkte; 19:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

