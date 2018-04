Conzzeta: Ordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge EQS Group-News: Conzzeta / Schlagwort(e): Generalversammlung Conzzeta: Ordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge 24.04.2018 / 21:00 Ordentliche Generalversammlung 2018 Alle Anträge genehmigt Zürich, 24. April 2018 - An der ordentlichen Generalversammlung der Conzzeta AG vom 24. April 2018 genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats. Insgesamt waren 85,2% der Stimmen vertreten. Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats, äusserte sich zum Auftakt der Versammlung zur Entwicklung und zur Bedeutung von China. Michael Willome, Group CEO, erläuterte den Geschäftsgang der Gruppe sowie die Fortschritte bei der Implementierung der strategischen Prioritäten. Nach den Präsentationen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die um 45,5% erhöhte Dividende von CHF 16.00 pro Namenaktie A bzw. CHF 3.20 pro Namenaktie B. Die Dividende wird am 30. April 2018 ausbezahlt. Sie bestätigten Ernst Bärtschi als Präsident des Verwaltungsrats sowie die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses. Die Generalversammlung genehmigte zudem den Vergütungsbericht 2017 sowie die Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 sowie der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019. Nach Abschluss der traktandierten Geschäfte wurde unter dem Motto "Best in Foam" der neue Imagefilm des Geschäftsbereichs FoamPartner vorgestellt. Die nächste ordentliche Generalversammlung der Conzzeta AG findet am 16. April 2019 in Zürich statt. Die folgenden Unterlagen sind auf der Conzzeta Website verfügbar: - Einladung zur Generalversammlung inklusive Traktanden - Präsentation Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats - Präsentation Michael Willome, Group CEO - Imagefilm FoamPartner - Protokoll (sobald verfügbar) Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications Telefon +41 44 468 24 49 media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OBGYJXLYEN Dokumenttitel: Ordentliche Generalversammlung 2018 Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 678649 24.04.2018

