Adobe ist in Deutschland ein deutlich bekannteres Unternehmen als viele andere Werte aus dem Nasdaq. Auch hier wird EDV-Software hergestellt. Dabei sind die Werte langfristig deutlich so ausgelegt, dass mit Kursanstiegen zu rechnen ist. Denn: Die Aktie kletterte in den vergangenen 10 Jahren fast mit immer stärkeren Tempo nach oben. Der Wert konnte mit Blick auf das Jahr 2018 in den vergangenen drei Jahren 166 % aufsatteln und in fünf Jahren 440 %. Seit Emission der Aktie am 18. April 1995 ist ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...