Berlin (ots) - Laudatio von Fiat-Chef John Elkann / Warren Buffet, Bill Gates, Sir Martin Sorrell und Steven Spielberg gratulieren / Biografische Stationen des Preisträgers als Miniatur-Welt / Die Gäste: Gründerszene, Top-Manager aus Industrie und Wirtschaft, politische Entscheider und Stars aus Kunst und Kultur / BUSINESS INSIDER US-Chefredakteurin Alyson Shontell führte durch den Abend



Er ist in Deutschland ein seltener Gast, aber für den Axel Springer Award kam Jeff Bezos, Amazon-Gründer und CEO sowie Eigentümer der "Washington Post", persönlich und in Begleitung seiner Frau MacKenzie nach Berlin. Nach Mark Zuckerberg, dem Gründer und CEO von Facebook, und dem World Wide Web-Erfinder Sir Timothy Berners-Lee ist Jeff Bezos der dritte Preisträger des Axel Springer Awards, der seit 2016 von Europas führendem Digitalverlag an besonders innovative Persönlichkeiten verliehen wird. Besondere Preisträger verdienen besondere Preisverleihungen mit besonderen Gästen: Zu "An Evening for Jeff Bezos" kamen 100 Top-Manager und Entscheider aus Wirtschaft und Politik, Gründer, Medienmacher und Künstler in den 19. Stock des Axel-Springer-Verlagsgebäudes. Durch den speziell für den Preisträger konzipierten Abend führte Alyson Shontell, Chefredakteurin von BUSINESS INSIDER US.



Mathias Döpfner: "Deutschland und Europa fehlt global bedeutendes Unternehmertum. Jeff Bezos ist ein Vorbild, denn er hat aus dem Nichts eines der größten Unternehmen der Welt geschaffen, das mehr als 500.000 Menschen Arbeit gibt und mehreren hundert Millionen Kunden weltweit durch sein Handelsmodell das Leben erleichtert. Darüber hinaus hat er mit der 'Washington Post' gezeigt, dass digitaler Journalismus eine großartige Zukunft hat. Mit der Verleihung des Axel Springer Awards an Jeff Bezos geht es uns darum, diese Leistungen zu feiern und junge Menschen darin zu bestärken, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, an sie zu glauben und sie zu verwirklichen. Vielleicht sitzt ja in einem der vielen Start-ups in Berlin schon der Jeff Bezos der Zukunft. Wir wollen ihn - oder sie - ermutigen, groß zu denken."



Die Laudatio auf Jeff Bezos hielt John Elkann, Verwaltungsratspräsident des Fiat-Konzerns, der die vielfältigen unternehmerischen und persönlichen Facetten des Preisträgers herausstellte. Unternehmer und Investor Warren Buffet, Microsoft-Gründer Bill Gates, WPP-Gründer Sir Martin Sorrell sowie Filmregisseur und Drehbuchautor Steven Spielberg übermittelten ebenfalls mit Videobotschaften oder persönlich ihre Glückwünsche. Was Jeff Bezos antreibt oder auch nachdenklich macht, das erfuhren die Gäste in einem ausführlichen Gespräch mit Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE.



Zuvor erlebten Jeff Bezos und das Publikum des Axel Springer Awards eine multimedial inszenierte Reise zurück zu wesentlichen Lebensstationen des Preisträgers. Bis ins kleinste Detail wurden diese in einer Miniaturwelt - sogenannten Dioramen - nachgebaut. Kindheitstage auf der Farm seines Großvaters in Cotulla, Texas, die Gründung von Amazon im Auto auf dem Weg nach Seattle, und auch die überirdischen Ambitionen seines Raumfahrtunternehmens "Blue Origin" wurden in den Schaukästen erlebbar gemacht. Zusammen mit Filmsequenzen und Fotos erzählen sie die Geschichte des Preisträgers.



Unter den Gästen waren unter anderem Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Dr. Hannes Ametsreiter, Vorsitzender der Geschäftsführung Vodafone GmbH, Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland, Schauspielerin Iris Berben, Filmproduzent Oliver Berben, Architekt David Chipperfield, Tom Enders, CEO Airbus S.A.S., Model Toni Garrn, Béatrice Guillaume-Grabisch, Vorsitzende des Vorstandes Nestlé Deutschland AG, Musiker Marius Müller-Westernhagen, Sänger Max Raabe, Oliver Reppert, CEO car2go Deutschland, Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstandes Klöckner & Co SE, Unternehmer Martin Varsavsky, Dr. Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Christian Seifert, Geschäftsführer Deutsche Fußball Liga, der Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, Unternehmer Frank Thelen sowie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.



Über den Axel Springer Award



Der Axel Springer Award zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Der Preis erkennt Geleistetes an und macht Mut zu weiteren Schritten. Gleichzeitig sollen die Preisträger Vorbild für andere sein, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Das Format der Preisverleihung wird jeweils individuell auf den Preisträger zugeschnitten. Der Axel Springer Award ist ein ideeller Preis ohne Preisgeld. Über seine Vergabe entscheidet der Vorstand der Axel Springer SE nach Vorschlägen von Mitarbeitern des Hauses oder aus der Öffentlichkeit.



Weitere Informationen zum Axel Springer Award sind unter www.axel-springer-award.com zu finden.



OTS: Axel Springer SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6338.rss2 ISIN: DE0005501357



Pressekontakt: Christian Senft Axel Springer SE Unternehmenskommunikation Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10 Mobil: +49 (0) 151 44047239 Fax:+49 (0) 30 25 91-7 76 03 christian.senft@axelspringer.de