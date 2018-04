Celgene ist ein in Deutschland bekannteres Unternehmen aus den USA. Das Unternehmen rechnet zur Branche der Pharma/Kosmetik/Gesundheit und ist in den vergangenen Jahren spektakulär nach oben geklettert, um dann wieder abzustürzen. Allerdings ist der langfristige charttechnische Aufwärtstrend noch immer nicht beendet. Jetzt kommt es auf spannende Marken an, die Investoren beobachten sollten. Dabei sind 60 Euro eine erste Unterstützung. Die Marke von 50 Euro gilt als weitere Haltezone. Sollten ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...