Vodafone ADR ist ein Unternehmen, das in Deutschland bestens bekannt sein dürfte. Vor gut 15 Jahren wurde Mannesmann übernommen und der Handel in Deutschland ist in fast jeder Stadt vertreten. Dabei ist die Aktie allerdings nicht in jeder Hinsicht so attraktiv wie andere Werte. Vielmehr ist der Kurs zwar in einem längerfristigen charttechnischen Aufwärtstrend verankert, allerdings haben die Kursentwicklungen bei weitem nicht das Ausmaß wie bei vergleichbaren Unternehmen. Im Jahr 2018 ging es ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...