NEW YORK, NY--(GlobeNewswire - 25. April 2018) - Der Wettbewerb im elektronischen Handel wird immer härter, da sich die globalen Trading-Teams neu positionieren, um ihre Lösungen in einem regulatorischen Umfeld nach MiFID II umzusetzen.

Laut der Umfrage "All-Europe Trading Team" von Institutional Investor behauptet J.P. Morgan das zweite Jahr in Folge den ersten Platz im elektronischen Handel.

Die Bank of America Merrill Lynch stieg gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze nach oben und sicherte sich den zweiten Platz. Dies ist ein bedeutendes Ergebnis für die Bank of America Merrill Lynch, die ihre Konkurrenten Credit Suisse auf den dritten und UBS auf den vierten Platz verwies. Die Verbesserung um zwei Stufen ist eine deutliche Abkehr von der bisherigen Führungsposition im High-Touch-Geschäft und bestätigt, dass die Technologie-Investitionen der Bank bei den Kunden ankommen.

Im High-Touch-Handel sprang UBS auf Platz 1 und tauschte den fünften Platz aus dem vergangenen Jahr mit der Bank of America Merrill Lynch, die in diesem Jahr den fünften Platz in der High-Touch-Rangliste einnahm. Unverändert gegenüber dem letzten Jahr blieben J.P. Morgan auf dem zweiten und Morgan Stanley auf dem dritten Platz. Goldman Sachs schob sich auf den vierten Platz und verdrängte Citi aus den Top 5 der führenden Unternehmen im High-Touch-Trading.

Bei den europäischen Markttendenzen zeichnete die Käuferseite Morgan Stanley mit dem ersten, UBS mit dem zweiten und die Bank of America Merrill Lynch mit dem dritten Platz als führende Content-Anbieter für den Handel mit europäischen Unternehmen aus.

"Die diesjährigen Ergebnisse zeigen eine interessante Umwälzung der etablierten Ordnung in Europa, die die enorme Erholung der US-Banken gegenüber ihren europäischen Pendants unterstreicht", sagte Howard Tang, Product Director bei II Research. "In dieser fast zehn Jahre währenden Hausse haben die US-Banken ihre Kunden mit elektronischen Angeboten gewonnen, zu denen das meiste Geschäft fließt. Es ist eine spannende Entwicklung, zumal sich die Volatilität wieder in den Markt eingeschlichen hat."

Der 2018 All-Europe Trading Team Report spiegelt die Meinung von mehr als 230 Trading-Leitern, Tradern und Portfoliomanagern wider, die bei 203 Instituten direkt mit der Verkäuferseite agieren. Zusammen verwalten diese Institutionen fast 1 Billion US-Dollar an europäischen Aktien und zahlen über 800 Millionen US-Dollar an Provisionen für die Handelsausführung.

Details zum elektronischen, High-Touch- und Portfolio-Handel sowie ein Ranking der europäischen Markttendenzen sind für Gesamteuropa, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Skandinavien, die Schweiz und einige andere europäische Industrieländer verfügbar.

Die vollständigen Ergebnisse sind unter www.institutionalinvestor.com/research (http://www.institutionalinvestor.com/research) zu finden.

