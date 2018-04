Die syrische Armee hat ISIS-Kämpfer im Süden von Damaskus isoliert. Die Terror-Miliz steht kurz vor der Kapitulation.

Syrien gegen ISIS Am Montag versuchte die syrische Armee, die Kämpfer der Terror-Miliz ISIS im Süden von Damaskus aus den nahe gelegenen Vorstädten abzuschneiden. So sollen die ISIS-Kämpfer dazu gezwungen werden, aufzugeben oder sich evakuieren zu lassen. Das Gebiet im Süden von Damaskus ist der letzte Teil der Hauptstadt, der nicht von der syrischen Armee kontrolliert wird, so der englischsprachige Dienst von Associated Press. Das staatliche al-Ikhbariya TV meldete, die Regierung hoffe, ISIS in Hajar al-Aswad zu isolieren. Hunderte von ISIS-Kämpfern haben sich dort und Yarmouk ...

