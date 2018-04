=== 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:05 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:05 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Linde AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefon-PK), München 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q, Quickborn 07:30 DE/Vapiano SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Bonn 07:40 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q, London 08:30 ES/Abertis Infraestructuras SA, Ergebnis 1Q, Barcelona *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 99 zuvor: 100 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Munich Re, HV, München 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK, Renningen 10:30 DE/Boehringer Ingelheim GmbH, BI-PK, Ingelheim *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/IW Köln, Frühjahrstagung mit dem Thema: "Neue Dynamik für Deutschland? Eine wirtschaftliche Analyse des Koalitionsvertrages", Berlin *** 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin 12:00 FR/Arbeitsmarktdaten 1Q 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 13:00 TR/Zentralbank, Ergebnis der geldpolitischen Sitzung 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnungsansprache zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statements vor Gespräch mit dem albanischen Ministerpräsidenten Rama, Berlin *** 16:30 US/Frankreichs Staatspräsident Macron, Rede vor dem Kongress, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:06 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:15 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City - CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q, Genf - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 24, 2018

