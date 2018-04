Vorläufige Zahlen: SHOP APOTHEKE EUROPE startet hervorragend in das Geschäftsjahr 2018 und erzielt Umsatzplus von 105 % in Q1. DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung Vorläufige Zahlen: SHOP APOTHEKE EUROPE startet hervorragend in das Geschäftsjahr 2018 und erzielt Umsatzplus von 105 % in Q1. 25.04.2018 / 06:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. Vorläufige Zahlen: SHOP APOTHEKE EUROPE startet hervorragend in das Geschäftsjahr 2018 und erzielt Umsatzplus von 105 % in Q1. * Konzernumsatz im ersten Quartal auf EUR 131 Mio. mehr als verdoppelt * Wachstumsrate 105 % nach 58 % im Vorjahresquartal. * Prognose für Gesamtjahr 2018 bekräftigt. Venlo, 25. April 2018. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, ist nach vorläufigen Berechnungen dynamisch in das Geschäftsjahr 2018 (01.01.-31.12.) gestartet und hat ihre Marktposition in Deutschland und Kontinental-Europa weiter ausgebaut. Unterstützt durch die Integration der im November 2017 akquirierten Europa Apotheek erhöhte SHOP APOTHEKE EUROPE das Wachstumstempo erneut und steigerte den Konzernumsatz um 105 % auf EUR 131 Mio. Für das Gesamtjahr bekräftigt der Vorstand seine Prognose, die einen Umsatzzuwachs auf EUR 530 Mio. bis 560 Mio. (+87 % bis +97 %) und ein positives EBITDA* von EUR 0 bis 2 Mio. auf Konzernebene vorsieht. Die Integration und Konsolidierung der Europa Apotheek führte zu einer signifikanten Wachstumsbeschleunigung im Segment "Germany". Im größten Online-Apothekenmarkt Kontinentaleuropas steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE den Umsatz im ersten Quartal um 118 % auf EUR 103,5 Mio. (Vorjahr: EUR 47,5 Mio.). Dynamisches Wachstum verzeichnete SHOP APOTHEKE EUROPE auch in den internationalen Märkten, dazu gehören die Länder Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien und Italien. Das Geschäftsvolumen im Segment "International" stieg absolut um EUR 11,1 Mio. von EUR 16,0 Mio. auf EUR 27,1 Mio. Dies entspricht einer Wachstumsrate von mehr als 69%. Vor dem Hintergrund des wachstumsstarken ersten Quartals bekräftigt der Vorstand die Prognose für das laufende Jahr 2018. Die für das Gesamtjahr geplante Steigerung des Konzernumsatzes um 87 % bis 97 % auf EUR 530 Mio. bis 560 Mio. wird insbesondere durch das wachsende internationale Geschäft und die Konsolidierung der Europa Apotheek getrieben. Auf Basis einer weiteren Erhöhung der Effizienz und Skaleneffekten ist zudem ein positives EBITDA* auf Konzernebene in Höhe von EUR 0 bis 2 Mio. vorgesehen. Potenzielle Akquisitionen sind in der Prognose für das Gesamtjahr nicht berücksichtigt. SHOP APOTHEKE EUROPE beabsichtigt, ihre aktive Rolle in der anhaltenden Marktkonsolidierung fortzusetzen. Um bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel handeln zu können, hat das Unternehmen kürzlich Wandelanleihen im Umfang von EUR 75 Mio. bei institutionellen Investoren platziert. Der Nettoerlös dient in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im OTC-Bereich auf dem deutschen Markt, um das Wachstum der Gesellschaft in dem am weitesten entwickelten Markt weiter zu beschleunigen. Dr. Ulrich Wandel, CFO der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., ergänzt: "Die erfolgreiche Emission der Wandelanleihe der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. bestätigt das große Vertrauen der Kapitalmärkte in unsere europäische Wachstumsstory." * vor Einmalkosten Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. SHOP APOTHEKE EUROPE veröffentlicht die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2018 wie geplant am 15. Mai 2018. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com marktführend. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,8 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien:
Sven Schirmer
Mobil: +49 152 28 50 63 61
E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations:
Dr. Ulrich Wandel
Telefon: +31 77 850 6117
E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com 