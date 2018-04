FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SMC XFRA GB00B4X1RC86 SMART METERING SYS LS-,01 0.039 EUR

FHDA XFRA AT0000856026 PIONEER AT-EO GOV.BD A 0.140 EUR

BEIA XFRA US07724U1034 BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 0.141 EUR

FXG XFRA GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC LS-,01 0.003 EUR

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.352 EUR

SJL XFRA US78454L1008 SM ENERGY CO. DL-,01 0.041 EUR

MUVB XFRA US6261881063 MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 0.879 EUR

CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA BOTTLG CONS.DL1 0.205 EUR

KRT XFRA TH0689010013 KRUNGTHAI CARD FGN BA 10 0.138 EUR

UOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.402 EUR

BGL XFRA SE0000470395 BIOGAIA AB B SK 1 0.867 EUR

TLLB XFRA SE0000114837 TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 0.433 EUR

ELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07 0.316 EUR

AOT XFRA NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10 0.230 EUR

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.450 EUR

FNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.244 EUR

RDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.316 EUR

P2F XFRA GB00B0H2K534 PETROFAC LTD DL-,02 0.207 EUR

HGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.062 EUR

WHI XFRA GB0031698896 WILLIAM HILL PLC LS-,10 0.102 EUR

3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.106 EUR

LGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.126 EUR

FG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.332 EUR

KPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.960 EUR

ESL XFRA FR0000121667 ESSILOR INTL INH. EO -,18 1.530 EUR

HUKI XFRA FI0009000459 HUHTAMAEKI OYJ 0.800 EUR

RDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.317 EUR

FHDS XFRA AT0000754270 PIONEER AT-HEALTH.ST.A 0.200 EUR

GXI XFRA DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG 1.100 EUR

MUV2 XFRA DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 8.600 EUR

BEI XFRA DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N. 0.700 EUR

ELVC XFRA US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07 0.320 EUR

BXZ XFRA AU000000BOQ8 BANK OF QUEENSLAND LTD 0.237 EUR

IWG XFRA JE00BYVQYS01 IWG PLC LS -,01 0.045 EUR

8MM XFRA GB00BVYB2Q58 MARSHALL MOT.HLDGS LS-,64 0.049 EUR