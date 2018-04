FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RRU XFRA GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

WILB XFRA SE0000950636 FABEGE AB SK 28,50

RF3 XFRA NL0011214010 REFRESCO GRP N.V. EO-,12

HIJ2 XFRA NL0006237562 ARCADIS NV EO-,02

42W XFRA GB0009465807 WEIR GRP PLC LS-,125

3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.SF-,90

SLW XFRA CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10

FTO XFRA CH0009320091 FEINTOOL INTL HOLDG NAM

8GCA XFRA US37827X1000 GLENCORE PLC ADR 2 DL-,01

GQI XFRA US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10