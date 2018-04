Das Analysehaus RBC Capital hat Siemens Healthineers mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der auf Bildgebung und Diagnosetechnik spezialisierte Medizinkonzern sei gut aufgestellt, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäft mit Bildgebung und rund um fortgeschrittene Therapien dürfte weiterhin schneller wachsen als der Gesamtmarkt und dabei sehr profitabel sein. Das größte Potenzial für die Aktien liege aber in einer Trendwende im Diagnose-Bereich. Nach dem guten Lauf der Papiere seit dem Börsengang brauche es erst einmal weitere positive Signale seitens der Geschäftsentwicklung für eine Fortsetzung der Kursentwicklung./mis/ag Datum der Analyse: 25.04.2018

ISIN: DE000SHL1006