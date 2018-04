Intershop verzeichnet erste Erfolge beim Cloud-Geschäft DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Intershop verzeichnet erste Erfolge beim Cloud-Geschäft 25.04.2018 / 08:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Cloud-Auftragseingang von 1,5 Mio. Euro im ersten Quartal - Neugliederung der Umsatzerlöse in Software- und Cloud-Bereich sowie Service-Bereich - EBIT geprägt durch neue Cloud-Strategie noch negativ - Gesamtjahresprognose mit leichtem Umsatz- und EBIT-Plus bestätigt Jena, 25. April 2018 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat im ersten Quartal die Transformation in Richtung Cloud-Geschäft weiter vorangetrieben. Gemäß der angekündigten "Cloud first"-Strategie wurden mit Beginn des Geschäftsjahres die Umsatzerlöse neu strukturiert. Die Umsätze werden demnach in die Bereiche "Software und Cloud Umsätze" sowie "Serviceumsätze" unterteilt. Gleichzeitig berichtet Intershop ab dem Geschäftsjahr 2018 den Auftragseingang im Cloud-Geschäft, der vertraglich vereinbarte, über die Vertragslaufzeit verteilte Umsatzerlöse umfasst. Intershop verbuchte im ersten Quartal Umsatzerlöse von 8,1 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro). Der Cloud-Auftragseingang des ersten Quartals, der in den folgenden Quartalen zu kontinuierlich wiederkehrenden Umsätzen führen wird, belief sich auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Von den Umsatzerlösen in den ersten drei Monaten entfielen rund 3,9 Mio. Euro auf Software und Cloud (-22 %) und rund 4,2 Mio. Euro (+2 %) auf den Servicebereich. Die im Vorjahresvergleich niedrigeren "Software und Cloud Umsätze" resultieren aus geringeren Softwareumsätzen (Lizenz- und Wartungserlöse), die Cloud Umsätze stiegen dagegen um 8 %. Dominierender Markt bleibt im ersten Quartal Europa, wo 74 % der Erlöse erzielt wurden. Der US-Markt kam auf einen Anteil von 12 %, Asien-Pazifik auf 14 % der Umsätze. Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG: "Die neue Cloud-Strategie führt zwar kurzfristig zu Umsatz- und Ergebnisschwankungen, wie das erste Quartal 2018 zeigt, wird aber langfristig zu mehr Stetigkeit und Stabilität unseres Geschäfts führen. Wir arbeiten mit Hochdruck am beschleunigten Ausbau unseres Cloud-Segments, von dem wir uns mittelfristig sehr attraktive Wachstumsraten versprechen. Auf Basis des dafür im März neu auf den Markt gebrachten CaaS-Angebotes (Commerce-as-a-Service) konnten bereits erste Kunden gewonnen werden." Die Bruttomarge lag im ersten Quartal mit 43 % um 6 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug nach drei Monaten -0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Das Periodenergebnis nach Steuern belief sich auf -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2018 bleibt Intershop dank des guten Starts ins Cloud-Geschäft zuversichtlich und bestätigt seine Prognose eines leicht erhöhten Konzernumsatzes und eines leicht positiven operativen Ergebnisses (EBIT). Intershop verfügt weiterhin über eine gute Finanz- und Vermögenslage. Der operative Cashflow vor Steuern in den ersten drei Monaten lag bei 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 2,9 Mio. Euro). Die liquiden Mittel verringerten sich gegenüber dem Jahresende 2017 um 0,9 Mio. Euro auf 8,1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote lag mit 60 % auf einem weiterhin komfortablen Niveau. Der Zwischenbericht zum ersten Quartal steht zum Download unter https://www.intershop.de/finanzberichte bereit. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de 25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678723 25.04.2018

