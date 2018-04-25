ALPHAVALUE HEBT AMS AUF 'BUY' (ADD)BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 81 (84) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 480 (450) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 15,60 (16,00) CHF - 'UNDERWEIGHT'CITIGROUP HEBT GENERALI AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 15,90 (13,80) EURCITIGROUP SENKT PRUDENTIAL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 2081 (2186) PENCECITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 349 (341) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 6,60 (6,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 507 (485) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 185 (187) SEK - 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT FIAT CHRYSLER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21 (20) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 120 (135)...Den vollständigen Artikel lesen ...