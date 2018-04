Credit Suisse schneidet zu Jahresbeginn besser ab als erwartet - Q1 net 694 Mio CHF , EBT 1,05 Mr Kering weitet Geschäft im ersten Quartal dank Luxusmarke deutlich aus - Umsätze +36,5% EYEMAXX erhält durch neue Unternehmensanleihe ausreichend Finanzmittel für die Umsetzung der Wachstumsstrategie Starker Jahresauftakt für comdirect - Gutes Q1-Vorsteuerergebnis 2018 mit 29,3 Millionen Euro Daimler -Chef Zetsche: Noch keine Kooperationen mit Geely diskutiert Deutsche Börse will Vorstand umbauen und erweitern Deutsche Post ex Dividende 1,15 Euro Innogy ex Dividende 1,60 EuroKlöckner & Co SE startet erfolgreich in das...

Den vollständigen Artikel lesen ...