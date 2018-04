FCR Immobilien AG startet Vermarktung von Studentenapartments in Bamberg DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf FCR Immobilien AG startet Vermarktung von Studentenapartments in Bamberg 25.04.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. FCR Immobilien AG startet Vermarktung von Studentenapartments in Bamberg - Errichtung von 141 Studentenapartments in attraktiver Lage - Kaufpreise ab 95.000 Euro, erwartete Mietrendite 4 % - Fertigstellung Anfang 2020 München, 25.04.2018: Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, beginnt mit der Vermarktung ihres Wohnimmobilienprojekts in Bamberg. Errichtet werden in attraktiver Lage der Stadt 141 Studentenapartments, zusätzlich wird im Erdgeschoss ein Gastronomiebereich geschaffen. Eine Tiefgarage mit Stellplätzen sowie weitere Stellflächen und ein extra Fitnessbereich im Objekt runden das Angebot ab. Die Kaufpreise beginnen bei 95.000 Euro. Die erwartete Mietrendite beläuft sich auf 4 %. Das Exposé des Projekts ist unter www.fcr-immobilien.de abrufbar. Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von über 4.000 m² wird als energiesparendes Effizienzhaus auf einem rund 2.300 m² großen Grundstück errichtet und ist fußläufig von der beliebtesten Einkaufsstraße Bambergs entfernt. Die Otto-Friedrich-Universität ist durch eine sehr gute Anbindung einfach und schnell erreichbar. Bei der Konzeption und Umsetzung greift die FCR Immobilien AG auf ihr umfangreiches Immobilien Know-how zurück. So ist die Gesellschaft als Investor, neben dem Schwerpunkt Einkaufs- und Fachmarktzentren, auch seit Jahren im Wohnungsbereich tätig. Die Fertigstellung der Studentenapartments ist für Anfang 2020 geplant. Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart haben erste Investoren Interesse an dem Erwerb von Studentenapartments bekundet. Bamberg weist seit Jahren deutlich steigende Studentenzahlen auf. Aktuell studieren allein an der Otto-Friedrich-Universität 13.500 (Anstieg um 50 % seit 2009) in der mit rund 76.000 Einwohnern drittgrößten Stadt Oberfrankens. Daneben beheimatet die attraktive Studentenstadt Bamberg auch die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft sowie die Fachhochschule des Mittelstands. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir bieten mit unserem Objekt Studentenapartments in attraktiver Lage mit hochwertiger Ausstattung an einem Standort mit steigenden Studentenzahlen an. Der Kaufpreis pro Quadratmeter beginnt bei 4.500 Euro. Ein ansprechendes Angebot, in das die langjährige Immobilienexpertise der FCR Immobilien AG eingeflossen ist." Die FCR Immobilien AG bietet Anlegern weiter die Möglichkeit an, in ihre Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6) zu investieren. Die Anleihe weist einen Zinskupon von 6,0 % auf, hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro, wovon bereits über die Hälfte platziert wurde. Neben einer Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen Treuhänders ist die Anleihe mit weiteren Sicherheiten ausgestattet, wie zum Beispiel einer Ausschüttungssperre von 50 Prozent sowie mit einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels. Der Bond kann von Anlegern über die Börse Frankfurt oder per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft zu finden ist, geordert werden. Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der ebenfalls auf der Website der FCR Immobilien AG unter www.fcr-immobilien.de abrufbar ist. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director Investments & Corporate Communication FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Internet: www.fcr-immobilien.de ISIN: DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64 WKN: A2BPUC, A2G9G6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange

