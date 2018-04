Am 9. Mai wird HeidelbergCement nach eigenen Angaben die Zahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 vorlegen. Die Zahlen zum gesamten Geschäftsjahr 2017 waren gekennzeichnet von Rekorden. Konkret: Der Umsatz wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um 14 Prozent auf 17,3 Mrd. Euro. Der Jahresüberschuss kletterte gar um 27 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro. "HeidelbergCement hat in seiner über 140 Jahre langen Geschichte nie mehr Zement, Beton, Kies und Sand verkauft als 2017. Auch Umsatz und Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs erreichten neue Rekordwerte", wurde Vorstandsvorsitzender Bernd Scheifele per Pressemitteilung zitiert.

Gute Aussichten

HeidelbergCement wird nach eigener Auskunft im laufenden Geschäftsjahr 2018 von der guten und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in den Industriestaaten, insbesondere in den USA, Kanada und Deutschland sowie in den Ländern Nordeuropas und in Australien profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...