Am 09. Mai ist es auch bei der Allianz (WKN: 840400) soweit: Die Hauptversammlung findet statt und kurz nach diesem Termin werden alle Dividendenjäger die Ausschüttung in Höhe von voraussichtlich 8,00 Euro je Anteilschein einstreichen können. Bei dem derzeitigen Kursniveau in Höhe von 195,48 Euro (24.04.2018) lockt hier eine Dividendenrendite von 4,09 Prozent. Vielleicht fragt sich der eine oder andere Einkommensinvestor daher gerade, ob er sich diese noch sichern sollte. Das letzte Jahr, die Aussichten Selbstverständlich sollte man allerdings nur zugreifen, wenn man von dem Gesamtpaket der Aktie überzeugt ist. Und gewiss gibt es hier den einen oder anderen Aspekt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...