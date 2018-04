Bad Marienberg - Die Wienerberger Gruppe (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) startet dynamisch in das Jahr 2018, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit einem Umsatzplus von 2% auf 675 Mio. Euro und einem Anstieg des bereinigten EBITDA von 30% auf 60 Mio. Euro im ersten Quartal 2018 ist Wienerberger auf Wachstumskurs. Das Konzern-EBITDA lag mit 44 Mio. Euro - bedingt durch die angekündigten Restrukturierungsschritte - leicht unter dem Vorjahr.

