Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) will eine stabile Dividende in Höhe von 8,60 Euro je Aktie ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in München ab. Beim derzeitigen Aktienkurs von 197,34 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,36 Prozent. Bereits seit 1970 gab es keine Dividendenkürzung mehr. Munich Re erwartet für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...