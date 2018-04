Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200) hat 2017 wichtige strategische Meilensteine erreicht:

Eine wesentliche Entwicklung bestand in der Vorbereitung des ersten Lizenz- und Kooperationsvertrags für die Weiterentwicklung und Vermarktung des Hauptprodukts Lefitolimod in China, der Anfang 2018 mit der US-amerikanischen ONCOLOGIE Inc. erfolgreich abgeschlossen wurde. Die nachhaltige Finanzierung des Unternehmens stand auch 2017 im Fokus: Nach der erfolgreichen Begebung der Wandelschuldverschreibung im Januar 2017 sowie der Aktienbezugsvereinbarung mit dem US-Investor Global Corporate Finance folgten nach Abschluss des Berichtszeitraums die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an den Luxemburger European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) sowie eine weitere erfolgreiche Kapitalerhöhung. Damit ist die Finanzierung von MOLOGEN voraussichtlich bis Ende 2018 gesichert.

Neben den finanziellen und strategischen Erfolgen hat das Unternehmen 2017 auch auf Forschungs- und Entwicklungsebene wichtige Fortschritte erzielt. Für zwei klinische Studien wurden wesentliche Daten vorgestellt: Die Phase II Studie IMPULSE in der Indikation kleinzelliger Lungenkrebs sowie die Phase Ib/IIa Erweiterungsstudie TEACH in HIV, die in Kooperation mit der Universitätsklinik Aarhus durchgeführt wurde. Gemeinsam mit den Partnern in Aarhus und weiteren renommierten internationalen Zentren wird MOLOGEN voraussichtlich 2018 eine weitere klinische Studie in der Indikation HIV beginnen, finanziert vom biopharmazeutischen US-Unternehmen Gilead Sciences Inc.. Dabei soll Lefitolimod in Kombination mit neuartigen virusneutralisierenden Antikörpern getestet werden.

"2017 war ein ereignisreiches und gutes Jahr für uns, in dem wir unsere Unternehmensstrategie Next Level weiter konsequent umgesetzt und unser Produktentwicklungsprogramm nachhaltig vorangebracht haben. Besonders freut uns, dass wir Anfang 2018 erstmals einen Lizenzvertrag für unser Hauptprodukt Lefitolimod realisieren konnten. Mit ONCOLOGIE haben wir einen passenden Partner gefunden, mit dem wir unseren Produktkandidaten weiterentwickeln werden und zur Marktreife bringen wollen. Auch 2018 liegt der Fokus unverändert auf der Weiterentwicklung unserer Produktpipeline und der internationalen Vermarktung von Lefitolimod", so Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG.

Für die erfolgreiche Produktweiterentwicklung zeichnet vor allem der neue Chief Medical Officer, Dr. Matthias Baumann, verantwortlich, der seit Mai 2017 den Vorstand von MOLOGEN komplettiert.

Unterzeichnung des ersten Lizenzvertrags für Hauptwirkstoff Lefitolimod

Das Geschäftsjahr 2017 war geprägt von den Aktivitäten rund um eine mögliche Auslizenzierung des Hauptwirkstoffkandidaten Lefitolimod. Im Februar 2018 wurde mit dem Vertragsabschluss mit der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...