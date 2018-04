FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Der Anstieg der Rendite auf die magische 3-Prozent-Marke bei den 10-jährigen US-Anleihen führt den jüngsten Druck auf die Renten vor Augen. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 22 Ticks auf 157,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 157,88 Prozent und das Tagestief bei 157,67 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.46 Uhr knapp 42.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 130,69 Prozent.

Technisch ist der Bund-Futures damit an der 158er-Marke gescheitert. Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag sehen die Strategen der Commerzbank die Bundesanleihen anfällig und raten zu Verkäufen in Erholungen hinein.

April 25, 2018 02:46 ET (06:46 GMT)

