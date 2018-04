Ein Kursrutsch an den Überseebörsen zieht zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt nach unten. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,76 Prozent auf 12 455,73 Punkte, nachdem die Wall Street am Vorabend in New York um mehr als 1,7 Prozent abgerutscht war. Der EuroStoxx folgte dem nun mit ähnlich hohen Abgaben wie der Dax.

Experten zufolge bleiben anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen für Aktien der größte Belastungsfaktor, weil dies Festverzinsliche attraktiver macht. Laut Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader bringen die steigenden Renditen "die Angst vor steigenden Zinsen zurück." Am Vorabend erreichte die Rendite zehnjähriger US-Rentenpapiere erstmals seit Anfang 2014 wieder die 3-Prozent-Marke.

Befeuert wird die Negativspirale von Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der bei seinem Treffen mit dem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron neue Drohungen an den Iran richtete - und so Sorgen um das bisherige Atomabkommen hervorrief. "Trump zeigt wenig Interesse daran, dass der Deal bestehen bleibt", sagte Cutkovic.

In der zweiten deutschen Börsenreihe waren die Verluste noch etwas größer: Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel um 0,99 Prozent auf 25 748,91 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax büßte sogar 1,22 Prozent auf 2594,67 Punkte ein./tih/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0104 2018-04-25/09:28